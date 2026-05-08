Жителям Кубани рассказали, когда в продаже появится черешня

Как рассказал kuban.aif.ru генеральный директор союза «Садоводы Кубани» Николай Щербаков, возвратные заморозки весной 2025 негативно повлияли на урожай. Весна текущего года выдалась холодной, но без экстремальных перепадов температур.
Обычно черешня созревает к началу мая. В этом году, скорее всего, урожай будет позже — ближе к июню.
«Черешню в нашем крае выращивают в Тимашевском, Ейском, Кавказском, Темрюкском и других районах. В удачные годы удавалось собрать до 5 тысяч тонн, но вот уже третий год подряд такого урожая нет. Однако оптимизма мы не теряем», — сказал эксперт.
Он отметил, что косточковых, в том числе черешни, в прошлом году собрали менее 20 тысяч тонн. При этом ранее собиралось порядка 30 тысяч. Для сравнения, яблок в регионе собирают более 500 тысяч тонн.
