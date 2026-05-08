Врачи в Лисках Воронежской области осмотрели на дому более 600 человек

Свыше 600 людей старшего возраста осмотрели на дому врачи из Лискинской районной больницы за апрель, сообщили в Министерстве здравоохранения Воронежской области. Сохранение здоровья и поддержание активности старшего поколения отвечают задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
В прошлом месяце медики обследовали 665 человек, для которых в силу возраста посещение медицинского учреждения проблематично. В бригадах работают участковые терапевты, врачи общей практики, медицинские сестры и фельдшеры.
Медработники расспросили пожилых о самочувствии, жалобах, измерили артериальное давление и уровень сатурации в крови, провели электрокардиографию, забор анализов на лабораторные исследования. Важной частью визитов стало обучение родственников правилам ухода за близкими.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.