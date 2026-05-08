В Калининграде задержали мужчину, который угрожал таксисту ножом и забрал его машину

Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Источник: Клопс.ru

Сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали 27‑летнего жителя Калининграда, которого подозревают в нападении на водителя такси в Багратионовском округе. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД в пятницу, 8 мая.

В полицию обратился 56‑летний таксист. Он сообщил, что приехал на вызов и во время поездки пассажир внезапно начал угрожать ему ножом, требуя деньги. Опасаясь за свою жизнь, мужчина отдал налётчику 2 500 рублей. После этого злоумышленник потребовал, чтобы водитель покинул машину, сел за руль и уехал в сторону Калининграда. Позже автомобиль нашли брошенным во дворе одного из домов.

Оперативники быстро установили личность нападавшего и задержали его. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой»), предусматривающей до 10 лет лишения свободы. Кроме того, он стал фигурантом дела по части 1 статьи 166 УК РФ («Угон»). Подозреваемый заключён под стражу. Похищенные деньги изъяты, их вернут владельцу.

В Калининграде водитель такси отказался везти девушку и в проливной дождь высадил из машины.

