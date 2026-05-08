Прием заявок на конкурс экспортеров Подмосковья продлен до 15 мая

Прием заявок на участие в конкурсе «Экспортер года Московской области» продлили до 15 мая, сообщили в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки региона. Поддержка предпринимателей осуществляется по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт».
Напомним, что в 2026 году перечень номинаций существенно расширился. Жюри определит лучших экспортеров по 12 категориям — от промышленности и ИТ до моды и красоты. Сразу в нескольких категориях могут заявить о себе представители креативных индустрий и высокотехнологичных отраслей, в одной из номинаций конкурса оценку судей получат маркетинговые кампании за рубежом. Есть и специальные номинации, такие как «Женщина‑экспортер года» и «Маркетинговый прорыв».
Конкурс «Экспортер года Московской области» является региональным этапом премии «Экспортер года. Сделано в России». Итоги регионального этапа подведут до 1 июня 2026 года. Чтобы принять участие, необходимо выбрать подходящую номинацию и заполнить заявку на участие по ссылке.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.