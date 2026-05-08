Выезды из Нижнего Новгорода парализовало пробки вечером 8 мая

Вечером 8 мая дорожная ситуация достигла критических отметок из-за массового выезда нижегородцев на майские праздники.

​В Нижнем Новгороде вечером в пятницу, 8 мая, зафиксированы серьезные заторы на всех ключевых выездах из города. Традиционный час пик усилился из-за предстоящих праздничных выходных в честь Дня Победы — тысячи горожан одновременно отправились за город и в соседние регионы.

​Наиболее сложная ситуация наблюдается на подъездах к Борскому мосту, где движение практически парализовано. Аналогичная картина фиксируется на Московском и Южном шоссе. Плотный поток машин «окрасил в красный» проспект Гагарина, а на выезде в сторону Афонино автомобилисты вынуждены терять в заторах немало времени.

​Ситуацию осложняют мелкие ДТП и дорожные работы на отдельных участках. Водителям рекомендуют по возможности отложить поездки на более позднее время или выбирать альтернативные пути объезда.