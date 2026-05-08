Под Калининградом таксиста ограбили с ножом и угнали машину

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ — разбой, совершённый с угрозой применения насилия, опасного для жизни. Максимальное наказание по этой статье — до 10 лет лишения свободы. Также он стал фигурантом дела по части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения). На время следствия мужчину заключили под стражу. Похищенные деньги изъяты и будут возвращены владельцу.