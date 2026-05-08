Под Калининградом таксиста ограбили с ножом и угнали машину

В полицию Багратионовского района Калининградской области обратился 56-летний водитель такси. Он рассказал, что, приехав на вызов, стал жертвой разбойного нападения. Сотрудники уголовного розыска оперативно установили личность злоумышленника — им оказался 27-летний житель Калининграда. Его задержали по горячим следам.

По версии следствия, во время поездки пассажир начал угрожать водителю ножом и требовать деньги. Потерпевший, опасаясь за свою жизнь, отдал 2500 рублей. После этого нападавший заставил таксиста выйти, сам сел за руль и уехал в сторону Калининграда. Позже автомобиль нашли брошенным во дворе одного из домов.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ — разбой, совершённый с угрозой применения насилия, опасного для жизни. Максимальное наказание по этой статье — до 10 лет лишения свободы. Также он стал фигурантом дела по части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения). На время следствия мужчину заключили под стражу. Похищенные деньги изъяты и будут возвращены владельцу.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
