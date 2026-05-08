В Твери разработали устройство против "роя" БПЛА, способное работать в Арктике

Преимуществами разработки стали портативность, возможность быстрого развертывания и перезарядки, а также противостояние атакам миниатюрных беспилотников.

ТВЕРЬ, 8 мая. /ТАСС/. Ученые Тверского государственного технического университета (ТвГТУ) разработали и запатентовали портативное многоствольное устройство для борьбы с миниатюрными беспилотниками. Оно поможет эффективно противостоять атакам «роя» БПЛА, и может применяться в сложных условиях, например, в арктических зонах при защите нефтегазовых и оборонных объектов, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

«Разработка предназначена для решения проблемы повышения эффективности борьбы с беспилотными летательными аппаратами и может быть использована при разработке комплексов борьбы с ними и предотвращения их проникновений на территорию контролируемых объектов, в том числе в сложных природно-климатических условиях арктических зон при обустройстве нефтегазовых месторождений и оборонных объектов», — пояснили в вузе.

По данным пресс-службы, бороться с низколетящими миниатюрными беспилотниками непросто из-за дороговизны и сложности их обнаружения. Еще серьезнее проблема массовых атак — «роя», к которым плохо готовы даже развитые страны.

Устройство, разработанное учеными ТвГТУ, — это управляемая многоствольная пусковая установка с пиротехническим ракетным блоком (центральным низковысотным и окружающими его высотными блоками) на поворотно-наклонном столе с системой поджига фитилей. Перед работой установку монтируют и заряжают: блоки зарядов соединяют с дистанционной системой поджига. После обнаружения БПЛА оператор дистанционно наводит установку и запускает ракеты — при взрыве зарядов с микросферами создается объемная «ловушка», нарушающая работу пропеллеров и электроники беспилотника.

Преимущества устройства — портативность, возможность быстрого развертывания и перезарядки, противостояние атакам «роя» беспилотников, работоспособность в любых погодных условиях, а также экономическая эффективность: оно требует меньше ракет, чем аналоги, и может массово изготавливаться на малых предприятиях с использованием композитных материалов. Это снижает массу, стоимость и повышает удобство транспортировки — в итоге достигается надежная защита объектов при меньших затратах.

