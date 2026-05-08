За три дня над Пермским краем сбито 16 беспилотников

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что за три дня над регионом силами Министерства обороны сбито 16 беспилотников.
Об этом глава региона заявил на заседании оперативного штаба. Также Махонин рассказал, что на заседании оперативного штаба обсуждались задачи по усилению многоуровневой эшелонированной защиты Прикамья и формированию регионального подразделения «Барс». Оно создается для подавления беспилотников.
«Отдельно обращаю внимание — подходить к обломкам беспилотников небезопасно, — подчеркнул Дмитрий Махонин. — Также напоминаю, распространять в СМИ и социальных сетях контент с БПЛА и последствиями их прилетов запрещено. Исключения касаются только органов государственной власти и местного самоуправления».