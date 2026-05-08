Взятке не нашли доказательств

О задержании силовиков стало известно в ноябре 2024 года. Антона Васильченко и Виталия Шмыкова обвинили в том, что в 2023 году они совместно с руководителем следственного отдела по Таганрогу следственного комитета России (СКР) Русланом Багмутом получили 3,5 млн руб. от предпринимателя за прекращение проверки и оперативно-разыскных мероприятий по факту продажи контрафактного алкоголя и сигарет. Сообщалось, что об этом следователям мог рассказать Руслан Багмут, уже находящийся в СИЗО после задержания по другому делу.