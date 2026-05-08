СМИ раскрыли, как ракеты Tomahawk могут помочь США выйти из иранского тупика

Эдвард Джозеф и Вольфганг Пуцтаи в статье для американского журнала пишут, что европейские лидеры должны воспользоваться редким моментом и поддержать блокаду Соединенными Штатами иранских портов. На их взгляд, «европейская тройка» (Великобритания, Франция и Германия), а вслед за ней и другие страны Европы с помощью своих фрегатов, эсминцев, минных тральщиков, самолетов, подводных и воздушных беспилотников могли бы усилить блокаду Ирана. Кроме того, Европа помогла бы с разминированием Ормузского пролива, восстановлением коммерческого судоходства и мировых рынков, а также улучшила бы свои отношения с администрацией Трампа.
С одной стороны, поставки этих ракет, по мнению авторов статьи, помогли бы Киеву переломить ситуацию в свою пользу, с другой — уберегли бы Европу от «катастрофического» отказа США размещать ракеты дальнего радиуса действия в Германии.
Джозеф и Пуцтаи считают, что даже несколько десятков Tomahawk на Украине потребовали бы значительной передислокации российских систем ПВО с фронта для защиты новых уязвимых целей в тылу. Кроме того, они ознаменовали бы поворотный момент в ухудшающихся отношениях Киева и Вашингтона: вместо того чтобы отдаляться от Вашингтона, Владимир Зеленский мог бы возобновить усилия по мирному урегулированию под руководством США.
Джозеф и Пуцтаи напоминают, что прошлой осенью Белый дом уже рассматривал возможность поставок Украине ракет Tomahawk, пока Трамп не зарубил этот план в ноябре. На вооружении Пентагона, по сведениям авторов, находится около 3000 Tomahawk, и он может безболезненно расстаться с существенной частью этих ракет, «меняющих правила игры».