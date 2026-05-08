Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ раскрыли, как ракеты Tomahawk могут помочь США выйти из иранского тупика

Тупик, в который загнал себя президент США Дональд Трамп в Ормузском проливе, заставляет Европу злорадствовать и забыть о том, что она одним выстрелом может убить двух зайцев: восстановить отношения с США и изменить ход конфликта для Украины, пишет The National Interest.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Эдвард Джозеф и Вольфганг Пуцтаи в статье для американского журнала пишут, что европейские лидеры должны воспользоваться редким моментом и поддержать блокаду Соединенными Штатами иранских портов. На их взгляд, «европейская тройка» (Великобритания, Франция и Германия), а вслед за ней и другие страны Европы с помощью своих фрегатов, эсминцев, минных тральщиков, самолетов, подводных и воздушных беспилотников могли бы усилить блокаду Ирана. Кроме того, Европа помогла бы с разминированием Ормузского пролива, восстановлением коммерческого судоходства и мировых рынков, а также улучшила бы свои отношения с администрацией Трампа.

В обмен на это Европа должна потребовать от США «бесценную» уступку — крылатые ракеты Tomahawk для Украины.

С одной стороны, поставки этих ракет, по мнению авторов статьи, помогли бы Киеву переломить ситуацию в свою пользу, с другой — уберегли бы Европу от «катастрофического» отказа США размещать ракеты дальнего радиуса действия в Германии.

Джозеф и Пуцтаи считают, что даже несколько десятков Tomahawk на Украине потребовали бы значительной передислокации российских систем ПВО с фронта для защиты новых уязвимых целей в тылу. Кроме того, они ознаменовали бы поворотный момент в ухудшающихся отношениях Киева и Вашингтона: вместо того чтобы отдаляться от Вашингтона, Владимир Зеленский мог бы возобновить усилия по мирному урегулированию под руководством США.

Как предполагают авторы, на фоне плачевных для республиканцев перспектив промежуточных выборов Трамп может согласиться на такую сделку.

Джозеф и Пуцтаи напоминают, что прошлой осенью Белый дом уже рассматривал возможность поставок Украине ракет Tomahawk, пока Трамп не зарубил этот план в ноябре. На вооружении Пентагона, по сведениям авторов, находится около 3000 Tomahawk, и он может безболезненно расстаться с существенной частью этих ракет, «меняющих правила игры».

Если же Трамп отвергнет это предложение, то, по мнению авторов, он подвергнется еще большей критике, в том числе со стороны республиканцев, за изоляцию США, защиту России и безнаказанность Ирана.

Узнать больше по теме
Ракеты «Томагавк»: что это за оружие и почему вокруг него так много разговоров
Символ «дальней руки» ВМС США, ракеты «Томагавк» оказались у всех на слуху из-за заявлений Дональда Трампа о возможной их передачи Киеву. Малозаметный профиль полета, точные навигационные контуры, десятилетия модернизаций — в материале разбираем, что собой представляет это оружие и на что оно способно.
Читать дальше