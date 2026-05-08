После салюта в День Победы в Калининграде пустят дополнительные автобусы

После салюта в честь Дня Победы в Калининграде пустят дополнительные автобусы. Об этом сообщили в телеграм-канале городской администрации.
Мероприятие пройдёт в парке Победы вечером в субботу, 9 мая. Военный салют начнётся в 22:00. Дополнительные автобусы будут отправляться в 22:30 и в 23:00 со следующих остановок:
Ленинский проспект:
№ 7 до Павлика Морозова; № 19 до микрорайона Прибрежного; № 37 до улицы Кошевого; № 44 до посёлка Луговое.
Улица Горького (в центр):
№ 1 до улицы Кошевого; № 14 до микрорайона Прегольского; № 25 до СНТ «Медик».
Центральный рынок (в центр):
№ 11 до Павлика Морозова; № 39 до Павлика Морозова.
Улица Черняховского:
№ 7 до СНТ «Победа»; № 9 до «Сельхозтехники»; № 14 до микрорайона Северная гора; № 28 до улицы Левитана; № 31 до улицы Крылова; № 39 до улицы Аксакова.
Драматический театр:
№ 24 до улицы Большая Окружная; № 32 до улицы Артиллерийской; № 48 до ДС «Янтарный».
Центральный рынок (из центра):
№ 40 до Пенькового озера.
Технический университет:
№ 3 до улицы Брусничной; № 18 до 1-й Большой Окружной; № 22 до Силикатного завода; № 32 до Силикатного завода; № 48 до микрорайона Совхозного.
Северный вокзал (в центр):
№ 23 до улицы Кошевого; № 27 до завода «Янтарь».
Северный вокзал (из центра):
№ 10 до микрорайона Северная гора; № 22 до ДС «Янтарный»; № 23 до микрорайона Чкаловск; № 26 до улицы Белорусской; № 27 до улицы Ломоносова.
ТЦ «Маяк» (в центр):
№ 5 до Силикатного завода; № 8 до Силикатного завода; № 24 до улицы Брусничной; № 36 до микрорайона Чкаловск.
ТЦ «Маяк» (из центра):
№ 5 до улицы Кошевого; № 18 до микрорайона Прибрежного; № 36 до улицы Кошевого.
Гостиница «Калининград» (в центр):
№ 1 до ДС «Янтарный»; № 11 до острова Октябрьского; № 19 до улицы Артиллерийской; № 29 до СНТ «Колосок»; № 37 до СНТ «Чайка».
Маршрутки № 61, 63, 64, 68, 71, 72, 82, 87, 88, 92 будут ходить до 23:30.
Ранее власти рассказали, как будут перекрывать центр Калининграда в субботу, 9 мая. Ограничения будут действовать с 7:00 до 15:00.