Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

После салюта в День Победы в Калининграде пустят дополнительные автобусы

Транспорт будет отправляться с остановок в центре города.

После салюта в честь Дня Победы в Калининграде пустят дополнительные автобусы. Об этом сообщили в телеграм-канале городской администрации.

Мероприятие пройдёт в парке Победы вечером в субботу, 9 мая. Военный салют начнётся в 22:00. Дополнительные автобусы будут отправляться в 22:30 и в 23:00 со следующих остановок:

Ленинский проспект:

№ 7 до Павлика Морозова; № 19 до микрорайона Прибрежного; № 37 до улицы Кошевого; № 44 до посёлка Луговое.

Улица Горького (в центр):

№ 1 до улицы Кошевого; № 14 до микрорайона Прегольского; № 25 до СНТ «Медик».

Центральный рынок (в центр):

№ 11 до Павлика Морозова; № 39 до Павлика Морозова.

Улица Черняховского:

№ 7 до СНТ «Победа»; № 9 до «Сельхозтехники»; № 14 до микрорайона Северная гора; № 28 до улицы Левитана; № 31 до улицы Крылова; № 39 до улицы Аксакова.

Драматический театр:

№ 24 до улицы Большая Окружная; № 32 до улицы Артиллерийской; № 48 до ДС «Янтарный».

Центральный рынок (из центра):

№ 40 до Пенькового озера.

Технический университет:

№ 3 до улицы Брусничной; № 18 до 1-й Большой Окружной; № 22 до Силикатного завода; № 32 до Силикатного завода; № 48 до микрорайона Совхозного.

Северный вокзал (в центр):

№ 23 до улицы Кошевого; № 27 до завода «Янтарь».

Северный вокзал (из центра):

№ 10 до микрорайона Северная гора; № 22 до ДС «Янтарный»; № 23 до микрорайона Чкаловск; № 26 до улицы Белорусской; № 27 до улицы Ломоносова.

ТЦ «Маяк» (в центр):

№ 5 до Силикатного завода; № 8 до Силикатного завода; № 24 до улицы Брусничной; № 36 до микрорайона Чкаловск.

ТЦ «Маяк» (из центра):

№ 5 до улицы Кошевого; № 18 до микрорайона Прибрежного; № 36 до улицы Кошевого.

Гостиница «Калининград» (в центр):

№ 1 до ДС «Янтарный»; № 11 до острова Октябрьского; № 19 до улицы Артиллерийской; № 29 до СНТ «Колосок»; № 37 до СНТ «Чайка».

Маршрутки № 61, 63, 64, 68, 71, 72, 82, 87, 88, 92 будут ходить до 23:30.

Ранее власти рассказали, как будут перекрывать центр Калининграда в субботу, 9 мая. Ограничения будут действовать с 7:00 до 15:00.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше