Метеорологическое лето может прийти в Москву раньше на три недели

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Метеорологическое лето в столице может стартовать раньше климатических сроков более, чем на три недели, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«Тем не менее, такая вероятность есть, и метеорологическое лето в столице может стартовать более, чем на три недели ранее средних многолетних сроков», — написал Леус в своем Telegram-канале.
Он отметил, что аномально раннее начало метеорологической весны в нынешнем году, стартовавшей в столице в последний день календарной зимы, «аукнулось» рекордно теплым мартом и последовавшим затем холодным апрелем.
«Если проводить аналогии: раннее начало метеорологического лета может принести теплый май и холодный июнь, чего очень бы не хотелось», — подчеркнул синоптик.
Леус напомнил, что начало лета в понятии метеоролога — это устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через отметку в плюс 15 градусов в сторону более высоких температур — в Москве по климату приходится на 26 мая.
«В нынешнем году первым днем с такой температурой стало 3 мая, и вот уже пять дней показания термометров оставались в летних границах, при этом была накоплена значительная положительная аномалия почти в 18 градусов», — уточнил он.
Синоптик добавил, что в пятницу в столице похолодало, и теперь, чтобы начавшийся «метеолетний» период не прервался, за четыре холодных дня, а именно столько продлятся «черемуховые» холода, первый из которых уже начался, эта положительная аномалия не должна уйти в «минус».
«Среднесуточная температура дня сегодняшнего ожидается в пределах плюс 13 — плюс 14 градусов. В субботу похолодание продолжится, ночью температура опустился до плюс 6 — плюс 8 градусов, днем будет не выше плюс 13 — плюс 15 градусов, что даст среднесуточную в плюс 10 — плюс 11 градусов», — отметил Леус.
Он уточнил, что примерно такой же температурный фон ожидается и в воскресенье. В понедельник станет больше дождей и температура еще немного понизится, ночью ожидается плюс 6 — плюс 8 градусов, а днем плюс 12 — плюс 14 градусов, это опустит среднесуточную температура примерно до плюс 10 градусов.
«Ну, а в первый рабочий день короткой недели температура начнет расти и даже немного превысит климатическую норму — ночью ожидается плюс 7 — плюс 9 градусов, днем — плюс 18 — плюс 20 градусов, в такой ситуации среднесуточная температура составит плюс 13 — плюс 14 градусов. И только в среду среднесуточная температура вновь вернется в зону летних отметок», — подчеркнул Леус.
Синоптик добавил, что, таким образом, за эти дни от положительной аномалии останется меньше градуса — слишком небольшая величина, чтобы уверенно говорить о продолжении «метеолетнего» периода.