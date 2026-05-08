Ростовское МФЦ принимает участие в праздновании Дня Победы. Об этом сообщается на сайте правительства региона. В преддверии 81-й годовщины Победы на площадках донских МФЦ проходят традиционные мероприятия, посвящённые памяти о подвиге народа и воспитанию уважения к истории у молодёжи. В офисах центров оформили «стены памяти» — это часть международной акции «Бессмертный полк». На специальных стендах размещены портреты героев-фронтовиков: любой посетитель может подойти, посмотреть на фотографии и вспомнить тех, кто приближал Победу.