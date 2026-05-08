Главные новости за неделю 4−8 мая 2026 года

Дайджест главных новостей 4—8 мая 2026. Рассказываем, чем запомнилась прошедшая неделя. Что происходило в России и мире — читайте в нашем материале.

Началось перемирие, объявленное Путиным в честь Дня Победы

Источник: Reuters

Началось перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Оно продлится до 10 мая.

Врио главы Дагестана Щукин отправил в отставку правительство республики

Источник: РИА "Новости"

Врио главы Дагестана Федор Щукин отправил в отставку правительство республики, сообщает пресс-служба главы региона со ссылкой на указ. Ранее президент России Владимир Путин принял отставку главы Дагестана Сергея Меликова и назначил врио главы региона Федора Щукина.

Ушаков назвал страны, лидеры которых посетят празднование 9 Мая

Источник: РИА "Новости"

Празднование 9 Мая в Москве посетят лидеры Абхазии, Белоруссии, Лаоса, Малайзии и других стран. Об этом журналистам сообщил помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков.

Президент Ирана назвал условия открытия Ормузского пролива

Источник: Reuters

Любые переговоры с Ираном о полном открытии Ормузского пролива требуют снятия морской блокады США с исламской республики, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонной беседы со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Дроны ВСУ атаковали Чебоксары

Источник: РИА "Новости"

В результате атаки БПЛА, произошедшей 5 мая 2026 года в городе Чебоксары, пострадали 44 человека, двое из них погибли, говорится в заявлении минздрава Чувашии.

