«Сад памяти» высадили в Гусевском округе ко Дню Победы

Жители Гусевского городского округа присоединились к акции «Сад памяти», сообщила пресс-служба муниципалитета.
В поселке Ольховатка, в преддверии Дня Победы, возле Братской могилы высадили аллею елей. Акция проходит по всей стране, в ней приняли участие глава администрации Павел Нефедов, участники автопробега «Дорогами Героев, дорогами отцов», начальник Калининского территориального отдела Василий Боролюк, члены Гусевского совета ветеранов и местные жители.
