Министр образования Нижегородской области встретился с главой Шахуньи

Министр образования Нижегородской области Михаил Пучков провел рабочую встречу с главой Шахуньи Антоном Пугачевым. Об этом глава министерства сообщил в своем макс-канале.
«Обсудили состояние системы образования и точки возможного развития, отдельно акцентировали внимание на выстраивании системы профориентации совместно с ключевыми работодателями и учётом программы развития муниципалитета», — написал он.
Также Пучков добавил, что намерен лично посетить несколько объектов муниципалитета.
Напомним, что передовой опыт министерства образования Нижегородской области представили на федеральном уровне.