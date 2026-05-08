В Чернобыле произошел лесной пожар площадью 1100 гектаров

В Чернобыльской зоне отчуждения загорелся лес на площади более 1100 гектаров. Борьбу с огнем осложняют не только сухая погода и сильный ветер, но и риск подрыва на минах, сообщили украинские спасатели. Эксперты предупредили, что ситуация с пожаром создает серьезные радиационные угрозы, особенно для западных стран.
В Чернобыльской зоне отчуждения в Киевской области произошел масштабный лесной пожар, сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
«Из-за сильных порывов ветра огонь стремительно распространяется по территории, охватывая новые кварталы лесного массива. Ориентировочная площадь пожара уже составляет более 1100 га» — говорится в сообщении ведомства.
В ГСЧС обратили внимание, что тушение осложняют сухая погода, сильный ветер и риск подрыва на минах. ~На некоторых лесных участках работы пришлось временно приостановить из-за угрозы взрывов~, уточнили в ведомстве.
Спасательная служба заверила, что борьба с пожаром ведется в усиленном режиме, чтобы не допустить дальнейшего распространения огня. В ходе тушения сотрудникам ведомства удалось спасти краснокнижного лосенка — его уже передали специалистам.
По информации МВД Украины, уровень радиации, несмотря на лесной пожар в Чернобыле, остается в норме.
«~Уровень гамма-излучения находится в пределах нормы на всей территории страны~», — отметило ведомство в своем Telegram-канале.
~Радиационная обстановка в России также остается стабильной~, сообщил Роспотребнадзор. Специалисты ведут мониторинг в Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской и Ростовской областях. По данным службы, превышения естественного гамма-фона местности не зафиксировано.
Тем временем Минлесхоз Белоруссии внимательно следит за обстановкой на Украине. По информации министерства, огонь со стороны зоны отчуждения Чернобыльской АЭС пока не перекинулся на территорию Белоруссии, сообщает БелТА.
«~На территории Беларуси огня нет. Угрозы пока также нет.~ До границы с нашей страной — семь километров», — сообщили в министерстве.
Возможные последствия.
~Ситуация с масштабным лесным пожаром в Чернобыльской зоне отчуждения создает серьезные радиационные угрозы~, заявил доктор технических наук и бывший высокопоставленный инспектор Госатомнадзора СССР Владимир Кузнецов.
«Я приведу пример. Были у нас пожары — юго-восточная часть брянских лесов, где бешеные уровни загрязнения радиоактивности, в 2010 году. Я знаю, к чему это привело. Те пожары, которые были и с которыми боролись, привели к тому, что радиационный фон в Вильнюсе (Литва) повысился в 40 раз», — сказал он в беседе с «Лентой.ру».
Кузнецов заметил, что ~возгорания в зоне ЧАЭС происходят ежегодно на протяжении 40 лет из-за отсутствия профилактики этих пожаров~. Помимо этого, состояние пожарного автопарка в зоне отчуждения оценивается как критическое, что делает борьбу с огнем малоэффективной, подчеркнул эксперт.
Также ситуацию усугубляет кадровый дефицит — в местных пожарных расчетах работают в основном люди пенсионного возраста, которые не в состоянии длительное время находиться в костюмах химической и радиационной защиты при высокой температуре, уточнил Кузнецов.
Бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию, военный эксперт Игорь ~Никулин согласился с тем, что дым от лесных пожаров в Чернобыльской зоне представляет глобальную угрозу~. По словам специалиста, в процессе активного горения содержание радиоактивных элементов в атмосфере увеличивается в сотни раз, а при тлении — в десятки. В отдельных районах показатели радиации уже сопоставимы с уровнями, зафиксированными сразу после катастрофы 1986 года, уверен он.
«То, что украинцы заминировали эту территорию, — чрезвычайно умный ход с их стороны с целью нанесения максимального ущерба своим спонсорам в Западной Европе. Потому что летит почему-то в основном туда», — добавил Никулин в разговоре с Life.ru.
Директор природоохранных программ общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов при этом заявил, что ~уровень распространения радиоактивного загрязнения из-за лесных пожаров в Чернобыле оценивается как низкий~.
«Очаг пожара находится не на месте рыжего леса у станции, а гораздо южнее. То есть вероятность распространения радиоактивного загрязнения невысока», — сказал он ТАСС.
Пукалов напомнил, что при взрыве в 1986 году взвешенные частицы попали в высокие слои атмосферы. Однако при таком лесном пожаре выше 1,5−2 км они не поднимутся, уверен он.
Тем не менее в районе пожара дуют ветры. Они могут перенести взвешенные частицы, несущие в себе следы радиоактивного загрязнения, в сторону Черниговской области Украины, рассказал Пукалов. «Видимый на космоснимке шлейф распространялся примерно на 100 км. Однако мелкие частицы могут преодолевать в атмосфере и большие расстояния», — отметил эксперт.
По мнению Пукалова, радиационный контроль в прилегающих областях России и Белоруссии необходимо усилить.
Врач общей практики Денис Прокофьев обратил внимание, что пожар в Чернобыльской зоне отчуждения может привести к серьезным проблемам со здоровьем из-за высокого содержания токсических веществ в воздухе.
«~Идет отравление угарным газом, в результате возникает гипоксия органов: головного мозга, сердца. Возможно развитие бронхиальной астмы, интоксикации~. Все зависит от концентрации угарного газа в воздухе, это может приводить и к летальным последствиям. Нахождение на таком открытом воздухе губительно для человека», — предупредил он в беседе с «Абзацем».
Вдыхание воздуха с пониженной концентрацией кислорода и высоким содержанием вредных веществ разрушает легкие, приводит к кислородному голоданию тканей и быстрому накоплению ядов в организме, резюмировал Прокофьев.