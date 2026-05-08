Минобразования Беларуси сказало о школьной форме в новом учебном году

Министр образования Андрей Иванец сказал, какую школьную форму нужно будет подготовить к новому учебному году, пишет БелТА.
Глава Минобразования напомнил, что с 1 сентября 2026 года в Беларуси действует Кодекс об образовании в новой редакции, закрепивший деловой стиль одежды для учащихся всех уровней.
— Это касается не только школ, но и учреждений среднего специального, высшего образования, — подчеркнул он.
Иванец напомнил, что определение делового стиля одежды закрепляют нормативные документы Минобразования, и каждой школой уже в течение ряда лет были выбраны элементы школьной формы с эмблемой. В этом плане, как он уточнил, нововведений в следующем учебном году не будет.
Затем министр образования обратил внимание на то, что вопрос введения школьной формы прорабатывали с 2022 года. Учреждениями образования были выбраны собственные стиль, цвета и некоторые обязательные элементы.
Едиными элементами школы и гимназии выбрали комплекты одежды, состоящие из брюк, юбок, жилетов, пиджаков, джемперов, платьев, сарафанов. Дополнительными деталями являются шевроны и эмблемы с логотипом учреждения, значки, галстуки.
— Одежда делового стиля настраивает учащихся на рабочий лад, позволяет формировать корпоративную этику, не отвлекает от образовательного процесса, — подытожили в Минобразования.
