Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Предприниматель из Калининградской области возместил 3 млн экологического ущерба

Нарушение было выявлено во время внеплановой проверки.

Вред, причинённый почвам в посёлке Кумачёво Калининградский области, добровольно возместил местный предприниматель. Нарушение было выявлено во время внеплановой проверки, сообщили в пресс-службе Росприроднадзора.

«Инспекторы Росприроднадзора установили, что индивидуальный предприниматель, занимаясь разведением сельскохозяйственных животных, допустил размещение отходов на почве, что привело к загрязнению земель. Лабораторные исследования подтвердили превышения по ряду показателей, включая металлы и нефтепродукты», — говорится в сообщении.

Размер вреда составил 3 млн рублей. В адрес предпринимателя было направлено требование о добровольном возмещении. Вред виновник возместил в полном объёме.