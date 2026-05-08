Врачи продлили работу сердца 99-летнему ветерану из Воронежской области

Врачи ВОКБ № 1 успешно установили кардиостимулятор 99-летнему ветерану Великой Отечественной войны. Ранее он перенёс уже две подобные операции. Об этом рассказали в региональном министерстве здравоохранения в пятницу, 8 мая.
В первый раз мужчина обратился к врачам в 2010 году. Его беспокоили головокружения, слабость и предобморочные состояния. Тогда у пациента диагностировали постоянную форму фибрилляции предсердий, при которой сердце бьётся хаотично и быстрее изнашивается. Мужчине было назначено медикаментозное лечение, однако со временем возникла необходимость в кардиостимуляторе. Второй прибор ветерану установили в 2017 году, и спустя девять лет назрела необходимость для очередной замены в силу технических особенностей кардиостимулятора.
Как отмечают специалисты, операция по замене кардиостимулятора длится не более 40 минут и проводится под местной анестезией. Однако в данном случае сложность создавал возраст пациента. У пожилых людей из-за особенностей кровоснабжения тканей медленнее протекает заживление, что делает многие хирургические манипуляции рискованными.
Врачи кардиохирургического центра учли все нюансы и заменили прибор, обеспечив грамотный послеоперационный уход. На восьмые сутки после операции ветерана выписали в удовлетворительном состоянии с положительной динамикой. Праздник он встретит дома, в кругу семьи.
В преддверии Дня Победы в Минздраве рассказали, что в годы Великой Отечественной войны мужчина боролся с врагом на Дальневосточном фронте. Несколько его братьев не вернулись с полей сражений, и ветеран дал себе слово прожить долгую жизнь — за себя и за них.