В Калининградской области выросло число браков и сократилось количество разводов

По словам Ткаченко, в прошлом году в регионе зарегистрировали 8186 браков. Для сравнения: в 2024 году было зарегистрировано 7834 брака, в 2023-м — 7910. Одновременно в области снизилось число разводов. В 2025 году их зарегистрировали 4511 против 5800 годом ранее и 5910 — в 2023-м.