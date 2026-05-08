Ученые нашли способ замедлять старение мышц

Специалисты Института изучения здорового старения (IRPA) выявили, что аминокислота S1PC, присутствующая в выдержанном экстракте чеснока, способствует улучшению мышечного тонуса и замедлению возрастных изменений мускулатуры.
«Проведенные нами опыты указывают на наличие ранее неизвестной особенности у аминокислоты S1PC — она активирует фермент LKB1, один из регуляторов метаболизма клеток, и меняет взаимодействия между мозгом и органами таким образом, что это замедляет одряхление мускулов у пожилых особей», — заявил директор IRPA Синъитиро Имаи.
По данным исследователей, экстракт чеснока применялся в народной медицине на протяжении столетий, однако его воздействие на клеточные механизмы только сейчас стало предметом детального изучения. Эксперименты на лабораторных мышах показали, что S1PC запускает цепь метаболических процессов с участием печени, головного мозга и жировой ткани. Это приводит к усилению синтеза кофермента NAD+, что стимулирует более эффективную работу мышц. В ходе тестов животные продемонстрировали увеличение силы мышечных сокращений на 16% при физической активности.
По словам ученых, возрастное ослабление мышц — одна из ключевых причин снижения подвижности и роста числа травм среди пожилых людей. Выявленная способность аминокислоты S1PC позволит создать новые терапевтические препараты. В ближайшее время биологи намерены проверить, оказывает ли данное соединение аналогичный омолаживающий эффект на другие жизненно важные органы.