Ученые нашли способ замедлять старение мышц

По данным исследователей, экстракт чеснока применялся в народной медицине на протяжении столетий, однако его воздействие на клеточные механизмы только сейчас стало предметом детального изучения. Эксперименты на лабораторных мышах показали, что S1PC запускает цепь метаболических процессов с участием печени, головного мозга и жировой ткани. Это приводит к усилению синтеза кофермента NAD+, что стимулирует более эффективную работу мышц. В ходе тестов животные продемонстрировали увеличение силы мышечных сокращений на 16% при физической активности.