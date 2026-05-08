Ученики из туристического класса Донского изучили исторический центр Тулы

Учащиеся первого регионального туристического класса центра образования № 2 города Донского 5 мая познакомились с историческим центром Тулы. Экскурсию провели при поддержке национального проекта «Молодёжь и дети», сообщили в комитете по образованию администрации Донского.
Путешествие началось в Кремлевском саду, где ребята узнали о Тульском кремле, а продолжилось вдоль набережной. Ребят сопровождал сотрудник областного агентства развития туризма Никита Евсеев. Он также рассказал школьникам о подвигах земляков во время Великой Отечественной войны. Кроме того, гид поделился опытом организации экскурсий. Мероприятие завершилось у Тульского государственного музея оружия.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.