Ученики из туристического класса Донского изучили исторический центр Тулы

Школьники побывали в Кремлевском саду, прогулялись вдоль набережной и у музея оружия.

Источник: Национальные проекты России

Учащиеся первого регионального туристического класса центра образования № 2 города Донского 5 мая познакомились с историческим центром Тулы. Экскурсию провели при поддержке национального проекта «Молодёжь и дети», сообщили в комитете по образованию администрации Донского.

Путешествие началось в Кремлевском саду, где ребята узнали о Тульском кремле, а продолжилось вдоль набережной. Ребят сопровождал сотрудник областного агентства развития туризма Никита Евсеев. Он также рассказал школьникам о подвигах земляков во время Великой Отечественной войны. Кроме того, гид поделился опытом организации экскурсий. Мероприятие завершилось у Тульского государственного музея оружия.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.