«Лёгкие города»: в Калининграде высадили новые деревья в Чкаловском лесу

Чкаловске прошла акция по восстановлению городского леса. Сотня жителей Калининграда вместе с сотрудниками «Городских лесов» высадили 250 саженцев дуба и ели, сообщает в пятницу, 8 мая журналист «Клопс».
Как рассказала глава администрации Калининграда Елена Дятлова, в границах города находится около 1,5 тысячи гектаров лесов.
«Мы уникальный город. У нас в границах Калининграда есть лесничество. У него три участка — в микрорайоне Александра Космодемьянского, в Чкаловске и в Прибрежном», — сказала Дятлова.
По словам сити-менеджера, необходимость в восстановлении леса возникла в том числе после сильных ветров, которые повалили часть деревьев.
В этот день участники акции высадили 125 саженцев дуба черешчатого и 125 елей. Директор МБУ «Городские леса» Юрий Робилко пояснил, что деревья выращены в питомнике в посёлке Ладушкино и имеют закрытую корневую систему, что повышает их приживаемость.
«Наша задача — правильно посадить, чтобы не образовалась воздушная яма под корнями, и хорошо полить. Дальше деревья будут приживаться самостоятельно», — отметил Робилко.
По словам руководителя учреждения, лесовосстановление в Калининграде ведётся ежегодно в соответствии с лесохозяйственным регламентом. В среднем в трёх городских лесничествах высаживают около двух гектаров леса в год.
Крупные работы по восстановлению леса в 2026 году также запланированы в Прибрежном. Там намерены высадить деревья на площади 1,6 гектара, в том числе сосну обыкновенную и чёрную ольху.
Робилко подчеркнул, что новые посадки компенсируют как санитарные вырубки, так и потери после непогоды.
«Мы убираем больные деревья и высаживаем новые — даже не дерево за дерево, а больше», — сказал он.
Елена Дятлова добавила, что участие жителей в таких акциях помогает формировать бережное отношение к городской среде.
«То, что человек посадил своими руками, он уже не будет ломать или уничтожать», — подчеркнула глава администрации.
В Калининграде при реконструкции улицы вырубят почти три сотни деревьев.