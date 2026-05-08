В Ростовской области завершилось расследование тяжелого несчастного случая

В Государственной инспекции труда Ростовской области завершили расследование тяжелого несчастного случая. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Трагедия произошла с грузчиком, который работал на хлебокомбинате в Сальске. 13 апреля 2026 года он поднимал готовую продукцию на специальном лифте. Мужчина открыл двустворчатые стальные ворота, закатил вагонетку внутрь, после чего шагнул за ней и упал в проем шахты грузоподъемного устройства.
— На основании собранных материалов расследования, комиссия пришла к выводу, что данный несчастный случай является связанным с производством, — говорится в сообщении.
