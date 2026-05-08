Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде запустили чат-бот для поиска бесплатного Wi-Fi

В Волгограде начал работу чат-бот «Сервис учета Wi-Fi инфраструктуры Волгоградской области» в мессенджере Макс.

В Волгограде начал работу чат-бот «Сервис учета Wi-Fi инфраструктуры Волгоградской области» в мессенджере Макс. С помощью нового сервиса жители города и гости Волгограда могут получить оперативный доступ к информации о бесплатных точках Wi-Fi.

Чтобы воспользоваться новым функционалом, нужно найти бот. Сделать это можно в поисковой строчке в мессенджере Макс по нику @wifi_volgograd_bot. Отыскав бот, следует нажать на кнопку «Начать» для доступа к сети.

В преддверии 9 Мая волгоградцам и туристам советуют заранее подготовиться перед походом на массовые мероприятия и начать работу с ботом из дома или в гостнице, установив местоположение точек с бесплатным доступом к Сети.

Напомним, в День Победы в целях обеспечения безопасности в Волгограде будет ограничена работа мобильного интернета. Кроме того, возможны перебои в работе сервисов из «белого списка». Это временные ограничения.