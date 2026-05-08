«Миллиарды в песок»: что происходит с проектом по намыву 70-метрового пляжа в Светлогорске

Последние несколько лет на побережье Светлогорска строили деревянные буны и каменные волноломы для намыва 70-метрового пляжа. К концу 2026 года сооружения должны были появиться на участке от улицы Балтийской до санатория «Янтарный берег». Работы выполняла компания «Геоизол», однако контракты на несколько миллиардов рублей расторгли. Что успел сделать подрядчик и какие перспективы у завершения проекта — в материале Калининград.Ru.
Проект по намыву пляжа в курортном городе разработала компания «Геоизол» из Санкт-Петербурга, которая строила променад в сторону улицы Балтийской. Для подготовки документации обследовали территорию от Отрадного до Светлогорска и пришли к выводу, что интенсивность разрушения берега связана с волновыми процессами и состоянием защитных сооружений. Для гашения волн и поддержания устойчивости променада решили создать искусственный пляж.
Специалисты предусмотрели работы на побережье от Отрадного до улицы Балтийской. Там предполагается строительство шестнадцати 170-метровых волноломов на расстоянии 70 метров друг от друга. Перпендикулярно побережью решили соорудить шесть двухрядных бун из лиственницы. Длина конструкций — от 90 до 170 метров.
После строительства сооружений собирались приступить к намыву пляжа на общей площади 117 гектаров. Песок — около 1,3 миллиона кубометров — хотели доставлять с карьера в районе Зеленоградска, где работает ООО «Лукойл-Калининградморнефть». По задумке авторов, в результате должен получиться пляж шириной 200 метров, из которых 70 метров — надводная часть. Общую стоимость проекта в 2024 году оценивали в 15,2 миллиарда рублей.
Впоследствии «Геоизол» стал генеральным подрядчиком строительства удерживающих сооружений на двух участках пляжа из трёх, предусмотренных проектом. С компанией заключили контракты на общую сумму 8,6 миллиарда рублей. Из них 4,6 миллиарда составила стоимость выполнения работ на участке от улицы Балтийской до солнечных часов (протяжённость — 1700 метров) и 4 миллиарда — на участке от солнечных часов до санатория «Янтарный берег» (1400 метров). Срок первого договора истекал в декабре 2026 года, второго — в конце 2025-го.
При этом контракт на второй этап работ — от солнечных часов до санатория «Янтарный берег» — не отображается на сайте госзакупок. Как сообщили в областном Минстрое в ответ на запрос Калининград.Ru, договор с «Геоизолом» заключили как с единственным поставщиком на основании распоряжения правительства от 20 декабря 2023 года. Чиновники сослались на информацию, предоставленную заказчиком — госучреждением «Балтберегозащита». В то же время в ответе указывается, что было снижение цены контракта с 4,65 до 4,02 миллиарда рублей. Как проходила процедура торгов, в правительстве не объяснили.
Работы по намыву пляжа на третьем участке — от санатория «Янтарный берег» до конца Отрадного — должна выполнить до конца 2027 года московская компания «ТС Строй». С ней тоже заключён контракт как с единственным поставщиком. Его стоимость — 5,95 миллиарда рублей. Договором предусмотрено строительство удерживающих сооружений — буны и пяти волноломов — на участке протяжённостью 1400 метров.
Как пояснял в интервью Калининград.Ru замглавы госучреждения «Балтберегозащита» Евгений Бурнашов, непосредственно намыв 70-метрового пляжа на протяжении 4,5 километра от реки Светлогорки до конца посёлка Отрадного займёт около двух месяцев. Пляж планируют «подпитывать» с востока на запад — навстречу вдольбереговому течению.
«Намыв — это самая последняя стадия масштабного проекта. Если сразу намыть пляж, то его не успеют закрепить системой бун и волноломов и песчаный материал просто смоет. Можно было бы выполнять работы параллельно, но с учётом нашего финансирования мы приняли решение разбить на этапы», — рассказывал Бурнашов.
Контракты с «Геоизолом» по строительству пляжеудерживающих сооружений расторгли в сентябре 2025 года. Одновременно с подрядчиком разорвали договор на реконструкцию променада. В «Балтберегозащите» объяснили это решение задержкой сроков по обоим проектам. По искам областного Минстроя суд обязал «Геоизол» выплатить 2,6 миллиарда рублей неотработанных авансовых платежей и штрафов за контракты на строительство пляжеудерживающих сооружений. Компания не стала обжаловать эти решения.
Как сообщили в областном правительстве, работы по намыву пляжа на двух участках, которыми занимался «Геоизол», выполнены на 38%. На территории от солнечных часов до санатория «Янтарный берег» подрядчик успел обустроить часть временной дороги, треть одной буны и около половины временного защитного вала из гранитного камня. Выполнение работ по этому контракту власти оценили в 8%. Готовность на участке от улицы Балтийской до солнечных часов в правительстве не уточнили.
Из-за проблем с подрядчиком завершение намыва пляжа в Светлогорске откладывается примерно на три года. В мае власти объявили торги на достройку пляжеудерживающих сооружений, которые возводил «Геоизол». На эти цели готовы направить 7,5 миллиарда рублей. Из них 2,9 миллиарда предусмотрены на участок от улицы Балтийской до солнечных часов — там обустроят пять волноломов и четыре буны. Ещё 4,6 миллиарда выделяют на обустройство шести волноломов и одной буны на участке от солнечных часов до санатория «Янтарный берег». Сдать объекты требуется в ноябре и декабре 2029 года соответственно.
Изначально власти рассчитывали расширить пляжи в курортных городах Калининградской области до 70 метров к 2020 году. Такие сроки были обозначены в программе по защите побережья. Бывший декан факультета географии и геоэкологии БФУ им. И. Канта, доктор геолого-минералогических работ Вячеслав Орлёнок высказывал мнение, что «единственно верный способ» сохранения и восстановления пляжей — строительство бун. Он также отмечал, что для поддержания пляжей их нужно непрерывно искусственно подсыпать. Перспективу расширения береговой линии до 70 метров учёный оценивал скептически.