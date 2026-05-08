На портале «Узнай Москву» появился аудиогид по Музею истории района Внуково

Аудиогид по Музею истории района Внуково появился на портале «Узнай Москву», сообщили в департаменте экономической политики и развития столицы. Совершенствование интернет-сервисов отвечает задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Уточним, что музей был открыт 12 августа 1977 года во Дворце культуры «Внуково». В то время он задумывался как памятник летчикам, боевым товарищам, ветеранам 10-й гвардейской авиатранспортной дивизии, носил название «Музей боевой и трудовой славы аэропорта Внуково».
Появление данного аудиогида приурочено к 81-летию Великой Победы. Ознакомиться с ним можно по ссылке.
«Аудиогид на портале “Узнай Москву” подробно расскажет о Московской авиагруппе особого назначения, необычном сувенире “Конская голова с подковой” и ковше с гравировкой о сверхдальнем перелете в Антарктиду. Он включает в себя подробные описания восьми разделов экспозиции музея, в каждом из которых демонстрируются артефакты былых времен. Посетители музея смогут узнать об экипировке летчиков ранней советской авиации, а также, какую роль сыграла Великая Отечественная война в судьбе аэропорта Внуково», — рассказали в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.
