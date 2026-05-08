На портале «Узнай Москву» появился аудиогид по Музею истории района Внуково

Его записали к 81-летию Великой Победы.

Аудиогид по Музею истории района Внуково появился на портале «Узнай Москву», сообщили в департаменте экономической политики и развития столицы. Совершенствование интернет-сервисов отвечает задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Уточним, что музей был открыт 12 августа 1977 года во Дворце культуры «Внуково». В то время он задумывался как памятник летчикам, боевым товарищам, ветеранам 10-й гвардейской авиатранспортной дивизии, носил название «Музей боевой и трудовой славы аэропорта Внуково».

Появление данного аудиогида приурочено к 81-летию Великой Победы. Ознакомиться с ним можно по ссылке.

«Аудиогид на портале “Узнай Москву” подробно расскажет о Московской авиагруппе особого назначения, необычном сувенире “Конская голова с подковой” и ковше с гравировкой о сверхдальнем перелете в Антарктиду. Он включает в себя подробные описания восьми разделов экспозиции музея, в каждом из которых демонстрируются артефакты былых времен. Посетители музея смогут узнать об экипировке летчиков ранней советской авиации, а также, какую роль сыграла Великая Отечественная война в судьбе аэропорта Внуково», — рассказали в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.

Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

