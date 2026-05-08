В Подмосковье приведут в порядок более 30 участков дорог

Работы по ремонту свыше 30 участков региональных дорог ведутся в Московской области по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Специалисты обновят более 145 километров асфальтобетонного покрытия, сообщили в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Сейчас ремонт идет на региональной сети в 22 муниципальных и городских округах — среди них наибольший объем работ проводят в Зарайске, Раменском и Воскресенске. Дорожники меняют старое покрытие на новое, чтобы обеспечить комфортный проезд в черте населенных пунктов и между ними», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марат Сибатулин.
Так, в муниципальном округе Зарайск меняют более 21 км покрытия — это самый протяженный участок ремонта: Серебряно-Прудское шоссе от остановки «Заречная» до Поклонного креста, которое ведет к городу Зарайску. А в Раменском округе мастера работают на участке дороги Панино — Малино длиной более 12 км.
В городском округе Воскресенск ремонтируют более 10 км: стартовал ремонт дорожного полотна на пути от села Ачкасово до остановки «ЖБИ-2», где ежедневно проезжает около 15 тысяч автомобилистов, а также укладывают новое покрытие на центральной улице и подъездах к ней в селе Усадище. Для комфортного передвижения между малыми населенными пунктами работы также ведутся, например, на участке между деревнями Тархово и Тарасово в городском округе Клин.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.