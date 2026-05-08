Нижегородская канатка ввела бесплатный проезд для ветеранов ВОВ и СВО

Льгота будет действовать 9, 10 и 11 мая 2026 года. Воспользоваться бесплатным проездом смогут ветераны Великой Отечественной войны вместе с одним сопровождающим лицом. Также право на свободный проход через турникеты предоставлено участникам специальной военной операции, их сопровождающим или членам их семей.