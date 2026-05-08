Нижегородская канатка ввела бесплатный проезд для ветеранов ВОВ и СВО

Нижегородская канатная дорога вводит право бесплатного проезда для ряда категорий граждан в честь празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщается на сайте канатной дороги.
Льгота будет действовать 9, 10 и 11 мая 2026 года. Воспользоваться бесплатным проездом смогут ветераны Великой Отечественной войны вместе с одним сопровождающим лицом. Также право на свободный проход через турникеты предоставлено участникам специальной военной операции, их сопровождающим или членам их семей.
Для совершения поездки гражданам указанных категорий необходимо обратиться к дежурному обслуживающему персоналу на станциях канатной дороги. При себе рекомендуется иметь документы, подтверждающие право на льготу.
Ранее сообщалось, что нижегородское метро будет работать дольше в День Победы.