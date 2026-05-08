Вычет за накопления: как и зачем пользоваться индивидуальным инвестсчетом

Получать болееьше высокий доход хочет практически каждый, и можно сделать так, чтобы деньги работали на вас. Индивидуальные инвестиционные счета нового поколения (ИИС-3) позволяют вкладывать средства в ценные бумаги и драгоценные металлы на долгий срок. А по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика» владельцы ИИС-3 получают льготы: они могут оформить сразу два вида налоговых вычетов. Такие условия делают индивидуальные инвестсчета все более популярными. На конец 2025 года их общее количество достигло 6,4 млн. Рассказываем, как открыть ИИС и пользоваться им с максимальной выгодой.