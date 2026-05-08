Росавиация: возобновились рейсы из Москвы и Махачкалы в Волгоград

Росавиация вечером 8 мая сообщила о частичном возобновлении рейсов из и в аэропорты Юга России.

Росавиация вечером 8 мая сообщила о частичном возобновлении рейсов из и в аэропорты Юга России. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на федеральной агентство, в Волгограде ожидаются самолеты из Москвы и Махачкалы.

— По данным на 16:00 по мск в южном направлении отправлены рейсы из Екатеринбурга в Минеральные Воды, а также из Шереметьево в Махачкалу и Волгоград. В обратном — вылетели рейсы из Астрахани в Шереметьево и из Минеральных Вод во Внуково, — говорится в официальном сообщении.

На этот час рейсы все еще выполняются в ограниченном режиме — авиакомпании поэтапно приступают к полетам на этих направлениях.

— Выполнение рейсов будет обеспечиваться в соответствии с изначальным расписанием, но с учетом временных ограничений на вылет и прилет, действующих в отдельных аэропортах, — предупреждают в Росавиации.

Напомним, авиасообщение с регионам ЮФО было нарушено 8 мая в связи с повреждением инфраструктуры в Ростовской области при очередной террористической атаке региона беспилотниками ВСУ.