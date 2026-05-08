В Ивановской области укоренят почти 80 тысяч деревьев

Около 80 тысяч деревьев укоренят в Ивановской области во время международной акции «Сад памяти», организованной в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в правительстве региона.
В 2026 году такие лесовосстановительные мероприятия пройдут в Заволжском, Вичугском, Ильинском, Кинешемском, Тейковском, Шуйском, Пестяковском, Пучежском, Верхнеландеховском, Южском районах. Молодые деревья появятся на площади 18,8 га.
Уточним, что в Ивановской области мероприятия акции традиционно приурочены к торжествам по случаю празднования Дня Победы. Посадка деревьев, как правило, длится до середины июня. Сеянцы укореняют не только в лесничествах, но и в муниципальных образованиях Ивановской области.
Присоединиться к акции можно при помощи интерактивной карты. В частности, нужно выбрать регион и зарегистрироваться на удобной локации. Необходимый инвентарь и посадочный материал выдадут на месте. Участники акции также могут самостоятельно укоренить памятные деревья и отметить локацию на карте проекта.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.