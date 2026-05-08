В Калининградской области за год зафиксировали более 4 тыс. отказов от прививки от кори

Согласно документу, чаще всего родители отказывались от вакцинации против кори — зарегистрировано 4230 отказов. Кроме того, отказались от прививок против дифтерии — 1936 человек, полимиелита — 1756, гемофильной инфекции — 745, пневмококковой инфекции — 2180, коклюша — 530, краснухи — 2169, эпидемического паротита — 2201, столбняка — 1354, гепатита В — 207. Также зафиксировано 1689 отказов от туберкулинодиагностики.