Белорусские журналисты назвали агрессией исключение российских коллег из МФЖ

В феврале 2023 года руководство МФЖ приостановило членство в своей организации Союза журналистов России, а 7 мая на конгрессе в Париже было принято решение о его окончательном исключении. Об этом в пятницу сообщил РИА Новости председатель СЖР Владимир Соловьев.
Формальным основанием для этого шага стало открытие отделений Союза журналистов России в Запорожской и Херсонской областях в 2022 году. В СЖР назвали данное решение политически мотивированным и профессионально несостоятельным, отметив, что оно позорит организацию, которая долгое время позиционировала себя как защитника журналистской солидарности.
В Белорусском союзе журналистов обратили внимание, что агрессивные действия против СЖР предприняты накануне Дня Великой Победы.
«Идейные последователи самых страшных, человеконенавистнических теорий и практик прошлого века пытаются взять реванш, стравить народы и лишить их доступа к альтернативному взгляду на проблемы и вызовы современного мира», — говорится в заявлении БСЖ в его Telegram-канале.
Белорусский союз журналистов выразил солидарность с позицией СЖР, отметив, что действия бюрократов из МФЖ являются актом сознательной дискредитации принципов солидарности журналистов и свободы слова, а также попыткой сегрегации журналистов и целых сообществ.
БСЖ призвал к солидарности всех журналистов, подчеркнув, что ответом на агрессию бюрократов из МФЖ должно стать усиление всех форматов новой глобальной солидарности работников СМИ, которую БСЖ и СЖР развивают вместе с союзниками и стратегическими партнерами по всему миру.