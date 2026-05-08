Памятник учителям, работавшим во время Великой Отечественной войны, установили в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в министерстве образования Нижегородской области.
В преддверии праздника Великой Победы к новому памятнику под названием «Сила знаний сквозь войну и мир», установленному рядом со школой № 11 имени Г. С. Бересневой, министр образования региона Михаил Пучков, глава Приокского района Михаил Шатилов, а также руководители школ и детских садов возложили цветы в память о коллегах, которые не боялись трудностей войны и воспитывали будущие поколения.
«Многие педагоги стали фронтовиками. Государство высоко оценило их подвиг: в 1944 году сотни учителей были награждены орденами и медалями, семеро — орденом Ленина. “Сила знаний сквозь войну и мир!” — памятник мужеству и символ напоминания: образование — фундамент государства. Наш долг — быть достойными их памяти. Учить детей так, чтобы они знали и ценили историю своей страны. Воспитывать так, чтобы в их сердцах жила благодарность к тем, кто подарил нам мирное небо», — рассказал министр образования Нижегородской области Михаил Пучков.
О важности помнить и чтить историю отметила директор школы № 48 Приокского района Анна Савенкова:
«Важно чтить героев, вести себя достойно и быть патриотом нашей страны. Важно быть примером для своих учеников. Важно быть человеком всегда!» «Памятник — символ мужества учителей и воспитателей, которые трудились на благо будущего. В городе Горьком, промышленном центре, были такие учителя и воспитатели, которые не бросили детей, а были им вторыми отцами и матерями. Низкий им поклон и вечная память», — заключил глава Приокского района Михаил Шатилов.
