В Ростове-на-Дону прошла медицинская конференция с международным участием

Практически все доклады сопровождались видеотрансляциями из операционных.

Источник: Национальные проекты России

Пятая научно‑практическая конференция с международным участием «Хирургическая весна в Ростове» состоялась на Дону 23−25 апреля, сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций. Проведение таких мероприятий отвечает целям и задачам нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья».

Конференция состоялась на базе Ростовского государственного медицинского университета (РостГМУ). Участие в ней приняли врачи из крупных городов России, а также из Армении. Среди них были бариатрические, пластические и эндоваскулярные хирурги, эндокринологи, терапевты, ревматологи, диетологи, гастроэнтерологи и косметологи.

Программа конференции была распределена по трем тематическим дням. Первый был посвящен эндоскопии. Второй день отвели обсуждению бариатрических вмешательств, направленных на борьбу с ожирением, а на повестку третьего было вынесено лечение вен с акцентом на хирургические методы. Практически все доклады сопровождались видеотрансляциями из операционных.

Благодаря комплексу мер нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья» медицинские исследования и разработки становятся эффективнее. Создаются условия для их использования на практике. Одна из основных целей — достижение технологического суверенитета в производстве лекарственных препаратов, продуктов тканевой инженерии и медицинских изделий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.