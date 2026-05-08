В Ростовской области до конца года отремонтирует 248 дорог за 10,9 млрд рублей

Проект «Инфраструктура для жизни» стартовал 1 января 2025 года и объединяет 12 федеральных инициатив по модернизации инфраструктуры. В первом квартале 2026-го Россия ввела почти 29 млн кв. м жилья, а Ростовская область показала 440 тыс. кв. м, из них 330 тыс. кв. м приходится на индивидуальное домостроение — несмотря на рыночные сложности, темпы держатся высокими. В стадии строительства сейчас находится 4,8 млн кв. м жилья, что на 6% больше, чем годом ранее. Вице-премьер поручил главам регионов лично курировать эти показатели.