В Россоши Воронежской области молодежь познакомилась с работой больницы

Одиннадцатиклассников и учащихся медицинского колледжа в Россоши Воронежской области познакомили с работой районной больницы, сообщили в министерстве здравоохранения региона. Профориентационное мероприятие провели в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Ребятам показали работу стационарных отделений. Так, учащиеся увидели отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения, анестезиологии-реанимации, хирургию, травматологию. Еще они побывали в женской консультации, лаборатории и других подразделениях.
На все вопросы, касающиеся лечебного процесса, подробно отвечали врачи и медицинские сестры. Ребятам также рассказали о процедуре целевого поступления и о мерах социальной поддержки молодых специалистов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.