Народные приметы на 9 мая: сегодня надо приготовить блюдо из гороха

По народному календарю сегодня Глафира Горошница, Горошарница. В этот день традиционно сеяли горох. По поверью, если успеть высадить горох до 9 мая, он будет устойчив к вредителям и даст обильный урожай. На Горошницу проводили обряд «кормления земли». Хозяйки готовили особое угощение — горох, запеченный с яйцами, часть которого закапывали в землю, чтобы «земля была сыта и урожай дала». Женщины ранним утром собирали с молодой травы росу, которой потом умывались. Считалось, что это принесет красоту и здоровье на весь год.
Сегодня не стоит свататься или вступать в брак, такой союз будет непрочным. Нельзя стричься, чтобы не навредить здоровью.
Сегодня надо приготовить блюда из гороха, это поможет укрепить здоровье и запастить силами на весь год. День подходит для планирования садовых работ и организации огорода.
Народные приметы на 9 мая:
— на березах уже распустились почки -можно сеять бобовые и корнеплоды;
— выпала обильная роса — к хорошему урожаю огурцов;
— ясное небо — к богатому урожаю гороха;
— день выдался ясным — весь месяц будет таким же;
— идет дождь — к обилию грибов и ягод;
— дует сильный ветер — к сухому лету с возможной засухой.
Источник: astromeridian.ru.