Народные приметы на 9 мая: сегодня надо приготовить блюдо из гороха

По народному календарю сегодня Глафира Горошница, Горошарница. В этот день традиционно сеяли горох. По поверью, если успеть высадить горох до 9 мая, он будет устойчив к вредителям и даст обильный урожай. На Горошницу проводили обряд «кормления земли». Хозяйки готовили особое угощение — горох, запеченный с яйцами, часть которого закапывали в землю, чтобы «земля была сыта и урожай дала». Женщины ранним утром собирали с молодой травы росу, которой потом умывались. Считалось, что это принесет красоту и здоровье на весь год.