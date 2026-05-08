В исправительную колонию Ростовской области пытались передать семь мобильников

В Ростовской области сотрудники ГУФСИН пресекли передачу телефонов в колонию. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В среду, 6 мая при обходе территории исправительной колонии № 14 в Новочеркасске дежурный помощник начальника учреждения обнаружил семь свертков. Внутри находились семь мобильных телефонов.
— В настоящее время ведется проверка, далее материалы будут переданы в отдел полиции для принятия процессуального решения в порядке статей 144−145 УПК РФ, — говорится в сообщении.
По закону за это правонарушение грозит штраф в размере от 25 до 50 тысяч рублей с конфискацией запрещенных предметов. А если человек совершил его повторно, то может сам оказаться в колонии на срок до двух лет.
