«Ласточки» начали курсировать между Самарой и Уфой

С 8 мая 2026 года запущено прямое железнодорожное сообщение между Самарой и Уфой. По маршруту начали курсировать скоростные электропоезда «Ласточка», которые соединяют Самарскую область со столицей Башкортостана.
Маршрут «Самара — Уфа — Самара» обслуживают современные электропоезда серии ЭС2Г «Ласточка», оснащённые всем необходимым для комфортных поездок. В городской администрации отметили, что расписание составлено с учётом пассажирского спроса и ориентировано как на жителей трёх регионов, так и на туристов и деловых путешественников.
Поезда делают остановки на станциях Кинель, Новоотрадная, Похвистнево, Бугуруслан, Абдулино, Приютово, Аксаково, Раевка и Дема. Из Самары «Ласточки» отправляются по пятницам, субботам и воскресеньям в 17:30 и прибывают в Уфу в 23:58. В обратном направлении составы выходят по выходным дням в 05:50 по самарскому времени и прибывают в Самару в 12:18.