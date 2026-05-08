В Брянской области участников СВО обучили предпринимательству

Первое в этом году обучение основам предпринимательства по программе «Брянские герои — обучение бизнесу» для участников СВО завершилось в Брянской области, сообщили в региональном центре «Мой бизнес». Организация таких образовательных курсов отвечает целям и задачам нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Слушатели изучили основы предпринимательской деятельности, а также посетили реальные производства, например мебельную фабрику и компанию «3 Кита». Там они увидели, как устроены бизнес‑процессы. Также участники обучения обсудили с владельцами предприятий нюансы ведения своего дела. Это помогло им лучше понять, как запускать и развивать собственный бизнес.
В результате участники обучения подготовили и защитили свои проекты. Среди представленных ими идей были транспортные решения, бытовые услуги, а также социальные и патриотические предложения. Следующий поток обучения стартует уже осенью.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.