В Брянской области участников СВО обучили предпринимательству

Для них также были организованы экскурсии на реальные производства.

Источник: Национальные проекты России

Первое в этом году обучение основам предпринимательства по программе «Брянские герои — обучение бизнесу» для участников СВО завершилось в Брянской области, сообщили в региональном центре «Мой бизнес». Организация таких образовательных курсов отвечает целям и задачам нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Слушатели изучили основы предпринимательской деятельности, а также посетили реальные производства, например мебельную фабрику и компанию «3 Кита». Там они увидели, как устроены бизнес‑процессы. Также участники обучения обсудили с владельцами предприятий нюансы ведения своего дела. Это помогло им лучше понять, как запускать и развивать собственный бизнес.

В результате участники обучения подготовили и защитили свои проекты. Среди представленных ими идей были транспортные решения, бытовые услуги, а также социальные и патриотические предложения. Следующий поток обучения стартует уже осенью.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.