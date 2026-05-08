Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Митинги запретили проводить в Липецке на День Победы

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов запретил проводить митинги, шествия и демонстрации на территории региона 9 мая 2026 года. Соответствующие поправки внесены в указ главы региона от 19 октября 2022 года о реализации президентского указа, которым в ЦФО был введен режим повышенной готовности. Документ опубликован на липецком портале правовой информации.

Источник: Коммерсантъ

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов запретил проводить митинги, шествия и демонстрации на территории региона 9 мая 2026 года. Соответствующие поправки внесены в указ главы региона от 19 октября 2022 года о реализации президентского указа, которым в ЦФО был введен режим повышенной готовности. Документ опубликован на липецком портале правовой информации.

В этом году в Липецке снова решили не проводить парад Победы. При этом основные праздничные площадки будут работать в Парке Победы и Быхановом саду. В мэрии сообщали, что организаторы проинструктированы о действиях в случае чрезвычайных ситуаций, а информация об убежищах будет доступна ведущим.

Остальные регионы Черноземья также отказались от парада на 9 Мая. Исключением стала только Тамбовская область, которая наиболее редко в макрорегионе подвергается атакам ВСУ.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье».