Катерина Шпица показала фотографии со своих родов

Актриса Катерина Шпица показала фото со своих родов на своей официальной страничке в соцсетях. На чёрно-белых снимках звезда кино и сериалов запечетлена вместе с мужем и новорожденным сыном в операционной.
Важное событие произошло в жизни семьи три дня назад. 8 мая молодая мама поделилась интимными фотографиями появления на свет сына, а также рассказала о своём состоянии.
«Наши роды — счастливый финал большого пути и начало новой истории вместе с новой жизнью. Ведь человека мало родить — его надо вырастить добрым и счастливым. Сегодня, на третьи сутки, пришло молоко. Сына не оторвать от груди, а нам не оторвать от него взгляда, пост пишется в несколько заходов. Чувства такие интимные, но так хочется делиться», — написала Катерина Шпица.
Также пермячка сообщила имя, выбранное ребёнку. Мальчика назвали Богданом.
Напомним, о рождении сына Катерина Шпица рассказала 7 мая. На родах присутствовал супруг звезды «Экипажа» (18+) и «Реальных пацанов» (18+).