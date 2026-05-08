В Далматовском округе Курганской области высадили молодые сосны

Участники акции «Сад памяти», организованной в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие», высадили в Далматовском округе Курганской области более 41 тысячи сеянцев сосны, сообщили в департаменте гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов региона.
Молодые деревья появились на территории Уксянского участкового лесничества. Их укоренили на площади 10,4 га. К акции присоединились работники государственных предприятий и бизнеса, учителя и школьники, воспитанники детского дома. Аналогичные мероприятия в преддверии Дня Победы проводят по всему региону. В них участвуют волонтеры и неравнодушные местные жители.
Присоединиться к акции может любой россиянин. Для этого достаточно посадить сеянец у себя на даче или во дворе дома. Локацию с новым деревом можно отметить на интерактивной карте по ссылке.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.