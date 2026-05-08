Уже 13 авиарейсов задержаны в нижегородском аэропорту из-за ограничений

Уже 13 авиарейсов задержаны в аэропорту «Чкалов» из-за ограничений воздушного пространства. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.
В настоящий момент с пассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпаний и сотрудники аэропорта. Пассажирам предоставляется вода и питание, выдан мягкий инвентарь.
«Если вы ещё только планируете поездку в аэропорт, рекомендуем следить за информацией о статусе своего рейса на онлайн-табло или на сайтах авиакомпаний, и учитывать её, при принятии решения о выезде», — говорится в сообщении.
Напомним, по состоянию на 16:00 задержанных рейсов было шесть.