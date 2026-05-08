В Югре разработают подсистему «Цифровой профиль гражданина»

Новый инструмент поможет анализировать предпочтения жителей региона в культурной сфере.

Подсистему «Цифровой профиль гражданина» создадут для портала о культурной жизни Югры, сообщили в департаменте информационных технологий и цифрового развития региона. Это отвечает целям нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

«Цифровой профиль гражданина» поможет анализировать предпочтения жителей Югры в культурной сфере. Для этого новый инструмент интегрируют в информационно‑аналитическую систему «Культура Югры». Пользователи портала смогут получать информацию о мероприятиях, покупать на них билеты и знакомиться с персональными рекомендациями, подобранными на основе их интересов.

«В 2025 году Югра заняла второе место в рейтинге Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России по цифровой трансформации регионов. Наша приоритетная задача — сохранить и приумножить эти достижения, продолжая работу над повышением качества сервисов для жителей Югры», — отметил губернатор региона Руслан Кухарук.

Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.