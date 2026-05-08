Во Владимирской области ко Дню Победы подготовили спортивные мероприятия

Жителей ждут турниры по армрестлингу и картингу, мотокросс и волейбольные баталии.

Более 100 спортивных и физкультурных мероприятий подготовили ко Дню Победы во Владимирской области, сообщили в региональном министерстве физической культуры и спорта. Они проводятся при поддержке госпрограммы «Спорт России».

Например, 7 мая на стадионе «Лыбедь» во Владимире прошла традиционная легкоатлетическая эстафета. В соревновании участвовали воспитанники детсадов, школьники, студенты, любительские клубы и команды ведущих предприятий города.

В Кольчугине на площади Ленина 9 мая состоится открытый турнир по армрестлингу «Рекорд победы», а 10 мая там же — соревнования по картингу. В Вязниках 10 мая проведут открытый традиционный Саврасовский мотокросс, посвященный Победе, и турниры по волейболу. Подробная афиша спортивных мероприятий доступна по ссылке.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.