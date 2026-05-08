МНС сказало, как белорусы могут пожаловаться на налоговую

В Министерстве по налогам и сборам сказали, как белорусы могут пожаловаться на налоговую.
В ведомстве сообщили, что в случае несогласия плательщика с решением налогового органа или действиями сотрудников налоговой у него есть возможность подать жалобу в письменном виде или онлайн через личный кабинет плательщика.
Юрлицами и ИП жалоба подается в формате электронного документа, подлинность которого нужно подтвердить электронной цифровой подписью.
Физлица, являющиеся индивидуальными предпринимателями, подают жалобу через личный кабинет плательщика по учетной записи и паролю, без электронной цифровой подписи.
— Электронная подача быстрее и удобнее, — заметили в ведомстве.
